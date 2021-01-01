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Россияне стали чаще тратить первую зарплату на обучение и путешествия

Доля тех, кто выбирает отметить первый заработок с друзьями или купить на него алкоголь, упала за последнее десятилетие в три раза
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

За последнее десятилетие россияне стали реже тратить первую зарплату на алкоголь и чаще — на путешествия и обучение. Это следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).

В 2020 году свою первую зарплату россияне чаще всего тратят на одежду и обувь (13%), на жизнь и подарки близким (по 9%), покупают еду или отдают деньги родителям (по 7%). На оплату коммунальных услуг или съемной квартиры первые заработанные деньги направили 6% респондентов.

Еще по 5% решили потратить первую зарплату на технику, телефон или «на себя». Начали копить или, наоборот, потратили на развлечения и путешествия — по 4%. У 3% опрошенный первый заработок ушел на возврат долгов, столько же респондентов потратили ее на обучение. Только 2% опрошенных решили отпраздновать первую зарплату с друзьями или потратить ее на алкоголь.

Десять лет назад оплачивать за счет первой зарплаты обучение не выбрал никто, следует из аналогичного опроса сервиса за 2010 год. Кроме того, тогда меньше опрошенных решили потратить первые деньги на путешествия (2%) и на оплату коммунальных услуг или съемной квартиры (2%). Отмечать с друзьями первую зарплату были готовы 6% респондентов.

В 2020 году было проведено два опроса. Первый шел с 20 по 25 ноября 2020 года , в нем приняли участие по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Второе исследование проводилось с 21 ноября по 7 декабря 2020 года по всей России. Его участниками стали 1600 человек.

Согласно результатам опроса, в 2020 году женщины предпочитают тратить первую зарплату на одежду, подарки, жилье и обучение, а мужчины — на бытовые нужды, технику, отдают родителям или начинают копить. По сравнению с результатами общероссийского опроса, москвичи первую зарплату реже тратят на одежду (9%) и чаще — на образование (5%). Петербуржцы чаще отдают деньги родителям (9%) и покупают технику (6%).

Более половины россиян оказались недовольны своей зарплатой
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В сентябре опрос сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Работа.ру показал, что своей зарплатой недовольно большинство россиян — 86%. Еще 10% респондентов опроса затруднились с ответом. В исследовании приняли участие 16 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регионов. О готовности работать больше за более высокую зарплату сообщили 76% опрошенных. Не готовыми к этому оказались 14% участников исследования, а 10% затруднились с ответом.

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Автор
Анастасия Батманова
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