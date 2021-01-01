Более половины россиян оказались недовольны своей зарплатой

Более половины опрошенных россиян (59%) заявили, что надеются на повышение зарплаты в следующем году. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Superjob, передает «РИА Новости».

В опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет с постоянной работой из 303 населенных пунктов всех федеральных округов России.

Чаще всего (66%) о необходимости повышения зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц. Среди мужчин и женщин доля тех, кто ждет увеличения оклада, оказалась одинаковой — 60 и 59% соответственно.

Более трети респондентов (36%) также заявили, что хотят стабильности в следующем году, еще 29% выразили надежду на карьерный рост. Четверть опрошенных сообщили о желании работать в 2021 году под началом адекватного руководства.