Музеи Петербурга решили закрыться на праздники после ужесточения запретов

Русский музей, Санкт-Петербург (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Федеральные музеи в Петербурге, которые формально не подчиняются Смольному, готовы прекратить работу в даты, указанные в сегодняшнем постановлении губернатора Александра Беглова. Несмотря на отсутствие официального распоряжения Минкульта, музеи не планируют работать в новогодние праздники, с 30 декабря по 10 января.

Новые ограничительные меры, которые в среду ввели власти Петербурга, касаются работы на новогодних каникулах кафе и ресторанов, концертных залов, экскурсионных автобусов. Среди прочего запрещается доступ зрителей в театры и музеи с 30 декабря по 10 января. Запреты связаны с эпидемией коронавируса.

В пресс-службе «Русского музея» (подчиняется Минкультуры России) сообщили, что «режим работы изменится в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга». В указанные даты музей будет закрыт. Других изменений в расписании работы пока нет, отметили в пресс-службе.

Генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая сообщила РБК, что считает решение властей абсолютно правильным. Она отметила, что при тех ограничениях, которые существуют, и при удаленности музея от города, поток посетителей совсем небольшой, даже в Большом дворце.