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Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
Ему был 91 год. Близнюк работал в ОКБ имени Туполева и стал «отцом» советского стратегического бомбардировщика Ту-160, который СМИ называют «зверем авиации»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший работами по созданию стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, умер на 92-ом году жизни. Об этом со ссылкой на источник сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Причины смерти авиаконструктора собеседники агентств не уточнили.

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Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года. С 1952 года он начал работать в конструкторском бюро, созданном под руководством Андрея Туполева. В нем Близнюк возглавлял отдел, который занимался разработкой технических проектов беспилотников, включая Ту-123, Ту-143 и других самолетов. Авиаконструктор также участвовал в создании орбитального пилотируемого летательного аппарата Ту-136 «Звезда» и сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

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В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой. Свой первый полет бомбардировщик совершил 18 декабря 1981 года. Шесть лет спустя, в 1987 году, его взяли на вооружение в ВВС СССР. В последние годы Близнюк был советником генерального директора ПАО «Туполев» и руководил работами по модификации, модернизации, а также оснащению Ту-160.

В октябре американский журнал National Interest назвал разработанный Близнюком Ту-160 «зверем авиации», одним из самых опасных российских бомбардировщиков наряду с Ту-95, Ту-22М и Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Ту-160, авиаконструктор
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