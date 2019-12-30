Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

Ему был 91 год. Близнюк работал в ОКБ имени Туполева и стал «отцом» советского стратегического бомбардировщика Ту-160, который СМИ называют «зверем авиации»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший работами по созданию стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, умер на 92-ом году жизни. Об этом со ссылкой на источник сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Причины смерти авиаконструктора собеседники агентств не уточнили.

Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года. С 1952 года он начал работать в конструкторском бюро, созданном под руководством Андрея Туполева. В нем Близнюк возглавлял отдел, который занимался разработкой технических проектов беспилотников, включая Ту-123, Ту-143 и других самолетов. Авиаконструктор также участвовал в создании орбитального пилотируемого летательного аппарата Ту-136 «Звезда» и сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.