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Общество ,  
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National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики

Летательные аппараты Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и ПАК ДА являются самыми опасными российскими бомбордировщиками по версии американского журнала National Interest.

Разработанный еще в 1950-ых годах конструкторским бюро Андрея Туполева Ту-95 получил самый мощный турбовинтовой двигатель КН-12, которые используются до сих пор, отмечает издание.

Такой двигатель позволял бомбардировщику выдерживать большую нагрузку (до 11 тонн) и при этом иметь достаточный радиус действия (до восьми тыс. км). Модернизации значительно продлили срок службы бомбардировщика, который планируется использовать до 2040 года, пишет журнал.

Среди Ту-22М National Interest выделяет скоростные характеристики и его управляемость. Самолет может развивать скорость до 2,3 км/ч на высоте, способен нести значительную бомбовую нагрузку, а также оснащен также 23-мм пушкой, управлять которой можно дистанционно.

Ту-160 журнал называет «зверем авиации», отличившимся несколькими мировыми рекордами. Его большие буксирные отсеки позволяют нести большую полезную нагрузку, доставлять обычные, точные и ядерные боеприпасы, отмечает издание. Аппарат также прошел модернизацию, которая позволит ему использоваться на вооружении.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока находится в разработке «станет самым смертоносным бомбардировщиком в России», пишет журнал. По его данным, после установки ПАК ДА заменит как Ту-160, так и Ту-50. Издание называет комплекс «самолетом-невидимкой», бомбардировщиком дальнего действия. Его испытания, назначенные на 2019 год, перенесли на 2021-2023 годы. По информации журнала ПАК ДА станет первым исключительно российским самолетом, не связанным с советскими разработками.

Теги: бомбардировщики, Ту-95, Ту-22М, Ту-160, ПАК ДА
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