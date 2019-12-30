Режиссер Рыжаков назвал неожиданным назначение худруком «Современника»

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Режиссер Виктор Рыжаков назвал неожиданным назначение на должность художественного руководителя Московского театра «Современник», сообщает «РИА Новости».

«Все было абсолютно неожиданно, и мне нужно время, чтобы все это осознать, понять и уложить в своей голове», — заявил он.

По его словам, «Современник» — это театр с великой историей. Отвечая на вопрос, планирует ли он что-либо менять в театре и труппе, режиссер сказал, что пока об этом говорить рано.

Комментируя уход из жизни Галины Волчек, которая занимала пост худрука «Современника», Рыжаков сказал, что это событие также стало для него неожиданным ударом, «как и для всех». «Я думаю, что целый год будет посвящен памяти этого великого человека», — заключил он.