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Адвокат заявил о признании фигурантом дела Шамсутдинова вины
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял восьмерых человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела. Об этом заявил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, сообщает ТАСС.

«Да, он (обвиняемый. — РБК) изначально признал вину. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд», — сообщил правозащитник.

Другой адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев написал на своей странице в Facebook, что по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с нее денежных средств проводится доследственная проверка.

В разговоре с РБК Нагиев подтвердил информацию о том, что следствие по делу, где Шамсутдинов признан потерпевшим, действительно завершено. «А где он обвиняемый — оно не завершено», — уточнил адвокат.

По его словам, защита удовлетворена расследованием и тем, как военный следственный комитет объективно подходит к делам, где Шамсутдинов проходит и в качестве обвиняемого, и в качестве потерпевшего.

«И действительно следствие завершено в максимально короткие сроки. Нас это также удовлетворяет и планируется, что в январе начнется судебный процесс по этому делу. И если будет обвинительный приговор — то мы это будем применять потом по основному делу, где Шамсутдинов является обвиняемым», — добавил адвокат.

Также он подтвердил информацию о том, что Шамсутдинова этапируют в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

РБК направил официальный запрос в главного военного следственного управления СК России.

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября, после чего сдался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (п.«а» ч. 2 ст. 105 УК). Отец Шамсутдинова Салим говорил, что причиной случившегося стали неуставные отношения и дедовщина. В Минобороны опровергали эту возможность, объясняя случившееся личным конфликтом.

17 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, по которому Шамсутдинов и еще несколько призывников проходят потерпевшими.

Авторы: Артем Афонский, Михаил Юшков
Теги: признание вины
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