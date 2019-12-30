Адвокат заявил о признании фигурантом дела Шамсутдинова вины

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Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял восьмерых человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела. Об этом заявил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, сообщает ТАСС.

«Да, он (обвиняемый. — РБК) изначально признал вину. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд», — сообщил правозащитник.

Другой адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев написал на своей странице в Facebook, что по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с нее денежных средств проводится доследственная проверка.

В разговоре с РБК Нагиев подтвердил информацию о том, что следствие по делу, где Шамсутдинов признан потерпевшим, действительно завершено. «А где он обвиняемый — оно не завершено», — уточнил адвокат.

По его словам, защита удовлетворена расследованием и тем, как военный следственный комитет объективно подходит к делам, где Шамсутдинов проходит и в качестве обвиняемого, и в качестве потерпевшего.