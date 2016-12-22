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Госфильмофонд заявил о попытке незаконной проверки со стороны Минкультуры
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Госфильмофонд заявил о попытке незаконной проверки со стороны Минкультуры
Общество, 30 дек, 19:10
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Госфильмофонд заявил о попытке незаконной проверки со стороны Минкультуры
Минкультуры решило внепланово проверить финансовую деятельность Госфильмофонда за 2012–2017 годы, однако в организации эти действия сочли незаконными. Ранее кинематографисты просили Дмитрия Медведева уволить главу Госфильмофонда
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Госфильмфонде рассказали о «незаконной» попытке представителей российского Министерства культуры провести внеплановую проверку деятельности организации за 2012–2017 годы. Об этом исполняющий обязанности генерального директора Госфильмофонда Сергей Мельничук сообщил агентству «Интерфакс».

По его словам, инцидент произошел в пятницу, 29 декабря.​ «Вчера приехали шесть человек на контрольно-пропускной пункт, не представились, хотели попасть в бухгалтерию», — заявил собеседник агентства, подчеркнув также, что сначала пришедшие в Госфильмфонд «не хотели показывать удостоверения», а потом протянули два документа — оба из Министерства культуры.

«После этого их пропустили. Они сказали, что будут проверять хозяйственную деятельность с 2012 по 2017 год», — уточнил исполняющий обязанности гендиректора организации. Подобные действия представителей ведомства, по его словам, являлись «нарушением». Бухгалтерские документы, как пояснил Мельничук, «можно проверять только за три года», а не за пять.

«Они [сотрудники Минкультуры] потребовали документы, снять кассу, опечатать, ссылаясь на приказ замминистра», — продолжил и.о. гендиректора, заметив также, что в Госфильмфонде на это им сказали, что организация «подчиняется правительству, а не министру [культуры] и не является подведомственной». «Мы им показали приказы о том, что у нас более 30% людей заболели, и мы перенесли этот свой рабочий день [пятницу, 29 декабря] на субботу после праздников [27 января 2018 года], но это их не устроило, они требовали вскрывать кабинеты», — рассказал Мельничук, отметив также, что в Госфильмфонде представителям Минкультуры «не дали вскрыть бухгалтерию и снять кассу».

В первый рабочий день после праздников руководство организации, как заверил собеседник агентства, намерено подать из-за случившегося заявление в прокуратуру. «Приказ [замминистра Николая Малакова о внеплановой проверке] был подписан 28 [декабря], по закону за 24 часа они обязаны были поставить нас в известность, предупредить о проверке. И должны были известить прокуратуру. Но никаких извещений нет», — добавил Мельничук.

«Госфильмофонд подведомствен правительству, и министерство культуры для проверки должно соблюсти процедуру. Это режимный объект. Есть режим секретности», — заявил в свою очередь агентству директор Госфильмофонда Николай Бородачев. Сам он в настоящее время, по его словам, находится в отпуске. В связи с этим, согласно подписанному им 27 октября приказу (копия есть в распоряжении РБК), в случае «отсутствия гендиректора организации (отпуск, командировка или болезнь)», обязанности Бородачева должен исполнять Мельничук.

При этом начальник юридического отдела Госфильмофонда Татьяна Милехина рассказала «Интерфаксу», что проверку в организации сочли незаконной в связи с тем, что сотрудники Минкультуры «хотели провести ее без надлежащего оформления». «Есть закон, предусматривающий определенную процедуру проведения даже внеплановых проверок. У них нет ни согласований прокуратуры, ни поручений», — пояснила Милехина.

Информацию о том, что Министерство культуры пыталось внепланово проверить Госфильмфонд, «Интерфаксу» также подтвердили в ведомстве. «Приехав туда [в пятницу, 29 декабря], сотрудники Минкультуры увидели, что в учреждении нерабочий день», — сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что «один из сотрудников вместе с начальником отдела кадров приехали только через три часа» после приезда представителей ведомства. «[Затем] они смогли попасть в кадровое подразделение, чтобы понять, на каких основаниях никого не было на месте. Поскольку никого не было, они уехали», — заключили в пресс-службе, подчеркнув, что, согласно приказу, срок проведения проверки — с 29 декабря 2017 по 31 января 2018 года.

Михалков и Бондарчук попросили Медведева уволить главу Госфильмофонда
Технологии и медиа

Этот документ, как замечает агентство, также есть в распоряжении «Интерфакса». Он подписан Николаем Малаковым и датируется 28 декабря. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, использованием имущества, в том числе коллекции фильмов и других киноматериалов фонда, «осуществляется Министерством культуры России и уполномоченными органами государственной власти в пределах их компетенции», отмечается в приказе.

Ранее, 29 декабря, более 30 кинематографистов, в том числе режиссеры Федор Бондарчук, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и продюсер Сергей Сельянов направили председателю российского правительства Дмитрию Медведеву подписанное ими обращение под названием «Момент истины настал».

В нем деятели культуры попросили уволить с должности Бородачева и назначить нового генерального директора Госфильмфонда. У последнего, как отмечается в послании Медведеву, нет конструктивного диалога с отраслью. Кроме того, руководство организации авторы письма упрекнули в «финансировании дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда», а также в «категорическом неприятии современных технологий».

​«Вопросы есть, они озвучивались на последнем заседании правсовета по кинематографии», — сообщила РБК в ответ на это пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Кинематографисты, по ее словам, и раньше «жаловались на то, что плохо решается вопрос по правам». «И еще был ряд претензий», — добавила она.

В прошлом году доходы Госфильмофонда превысили 1,4 млрд руб. Расходы при этом составили почти 719 млн руб., что дало 696 млн руб. чистого операционного результата, следует ​из отчетности бюджетного учреждения культуры. В 2017-м Госфильмофонд, согласно документу, намеревался ​получить примерно 835 млн руб. дохода, из них 622 млн руб. — из федерального бюджета, 213 млн руб. — за счет оказания платных услуг. Запланированные на этот год расходы оценивались в 843 млн руб.

Авторы: Евгения Маляренко, Мария Истомина.
Теги: Минкультуры , внеплановая проверка , Госфильмофонд
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