Общество
0

Четыре человека погибли при стрельбе на детском дне рождения в Калифорнии

Погибли четыре человека и более 10 пострадали из-за стрельбы на детском дне рождения в Стоктоне, штат Калифорния. Местные власти сообщили, что инцидент произошел в магазине мороженого, подозреваемый пока не найден

Четверо погибли, еще 14 ранены из-за стрельбы на детском дне рождения в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает Fox KTVU.

Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли сообщил в Facebook, что стрельба произошла вечеринке в честь дня рождения, которая проходила в магазине мороженого.

Стрельба произошла незадолго до 18:00 (5:00 мск) в банкетном зале в 1900-м квартале по Люсиль-авеню недалеко от Торнтон-роуд, пишет New York Post.

Представитель шерифа Хизер Брент сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые. Предварительные данные «позволяют предположить, что это был целенаправленный инцидент», отметила она.

Местные власти заявили, что подозреваемый стрелок не был пойман, и обратились к общественности с просьбой о помощи. Детективы пытаются выяснить его возможный мотив.

В США скончалась пострадавшая при стрельбе у Белого дома
Политика
Сара Бекстром

«Я связался с сотрудниками и сотрудниками службы общественной безопасности, чтобы точно понять, что произошло, и буду добиваться ответов», — сказал Ли.

Подразделения офиса шерифа округа Сан-Хуан, штат Вашингтон, находятся на месте происшествия.

Стоктон — город с населением 320 тыс. человек, расположенный примерно в 64 км к югу от Сакраменто.

Ранее 27 ноября стрельба произошла близ Белого дом. В результате были ранены два сотрудника нацгвардии, одна из которых скончалась на следующий день от полученных ран. Стрелка удалось задержать. По данным ФБР, это приезжий из Афганистана, откуда эмигрировал в США в 2021 году.

После этого президент США Дональд Трамп пообещал выдворить всех мигрантов, попавших в США ради убежища.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Калифорния США стрельба погибшие раненые
