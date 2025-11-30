Авиакомпании нашли способ решить уязвимость Airbus A320 к Солнцу

Авиакомпании по всему миру смогли экстренно наладить работу своих авиапарков после того, как производитель самолетов Airbus предупредил о необходимости срочно исправить уязвимость программного обеспечения на лайнерах A320, связанную с солнечным излучением. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на перевозчиков.

Как отмечает агентство, менее чем через сутки после того, как Airbus и Европейское агентство по безопасности полетов выпустили экстренную директиву, авиаперевозчики, в том числе American Airlines, индийская IndiGo и британская easyJet — одни из крупнейших эксплуатантов узкофюзеляжных самолетов — вернулись к предыдущей версии программного обеспечения. Таким образом они смогли обеспечить нормальную работу своего флота.

American Airlines заявила, что ее «команда технических специалистов добилась значительного прогресса, работая всю ночь над устранением проблемы с программным обеспечением Airbus». В результате только четырем из 209 ее самолетов по-прежнему требуется обслуживание

