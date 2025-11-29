Росавиация заявила, что уязвимость Airbus не коснется авиакомпаний России

На самолетах семейства Airbus A320 нашли ошибку программного обеспечения, которая появлялась в бортовых компьютерах при воздействии солнечного излучения. Росавиация сообщила, что бортам российских авиакомпаний ничего не угрожает

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Уязвимость программного обеспечения самолетов Airbus A320 не затронет российских авиаперевозчиков, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — написал Кореняко в телеграм-канале.

Источник РБК в авиатранспортной отрасли пояснил, что с 2022 года авиационное ПО российским авиакомпаниям не обновляется. Проблема касается «свежего» обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320, поэтому российских эксплуатантов она не затронула. «То есть, у нас, грубо говоря, Windows 7. А проблемы возникли у пользователей Windows 10», — добавил он.

Уязвимость привела к перебоям в рейсах у авиакомпаний по всему миру, проблему затронула около 6 тыс. самолетов европейского концерна Airbus. На большую часть из них было достаточно установить обновление, на это обычно уходит около трех часов. Однако для примерно 900 самолетов требуется физическая замена бортовых компьютеров. Такие борты не смогут перевозить пассажиров, пока это не будет выполнено.

Как передавала Би-би-си, специалисты компании обнаружили, что интенсивное солнечное излучение может помешать работе бортовых компьютеров управления полетом. Уязвимость затронула модель A320, самую продаваемую в авиапарке Airbus, а также A318, A319 и A321.

Ошибку в ПО обнаружили про расследовании октябрьского инцидента, когда самолет JetBlue Airways, выполнявший рейс из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (США), резко потерял высоту. Самолет совершил аварийную посадку во Флориде, не менее 15 человек получили травмы.

«Когда происходит вот такой инцидент, как был 30 октября, то, что самолет вдруг резко опустился вниз, это значит, там система управления рулем высоты, он отвечает как раз за, условно, поднятие, опущение носа самолета, за набор высоты, за снижение высоты. Это очень критично, потому что часть системы управления, если бы он, условно, сильно бы вниз нос опустил, самолет мог бы просто разбиться», — объяснил в эфире Радио РБК основатель цифрового сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

Он выразил уверенность, что российские самолеты тоже попадают под директиву Airbus о необходимости устранить уязвимость. «Как показывает практика, даже те санкционные ограничения, которые не позволяют получать напрямую эти директивы, пакеты обновлений для программного обеспечения, удается получить российским авиакомпаниям и провести эту процедуру. Вопрос лишь только времени. Естественно, те самолеты, которые попадают под эту директиву, по-хорошему, должны быть приостановлены в эксплуатации и только после обновления программ обеспечения могут быть допущены к полетам», — добавил Патраков.