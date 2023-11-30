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В Алма-Ате сообщили о втором россиянине, погибшем при пожаре в хостеле

Полиция: при пожаре в хостеле Алма-Аты погибли двое россиян

Число погибших россиян при пожаре в хостеле Алма-Аты выросло до двух, сообщает Tengrinews со ссылкой на департамент полиции города.

«Четверо из 13 погибших — иностранцы. Граждане России — два человека, и еще два гражданина Узбекистана, а также девять граждан Казахстана. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее глава администрации Алма-Аты Ерболат Досаев сообщил об одном погибшем из Якутии.

Россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
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Пожар вспыхнул в помещении, переоборудованном под хостел, рано утром 30 ноября. В МЧС уточнили, что речь идет о подвальном помещении. Там находились 72 человека, 59 из них самостоятельно покинули помещение.

Огонь, по предварительным данным, охватил около 30 кв. м (общая площадь хостела, по данным МЧС, — 457 кв. м), пожар удалось потушить за час. На месте происшествия спасатели обнаружили 13 тел — погибшие могли отравиться угарным газом. После инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ст. 292 УК Казахстана).

Теги
россияне погибшие Пожар Казахстан Алма-Ата
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