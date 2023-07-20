Зачем столетний Киссинджер в сотый раз посещал Китай

Патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер встретился в Пекине с Си Цзиньпином. Госдепартамент настаивает, что столетний Киссинджер приехал с частным визитом. Но его наблюдения могут быть полезны властям и бизнесу

Генри Киссинджер и Си Цзиньпин (справа) (Фото: Reuters)

Как в Пекине встречали «старого друга»

Председатель КНР Си Цзиньпин в государственной резиденции Дяоюйтай принял 20 июля бывшего госсекретаря США, столетнего Генри Киссинджера. Как говорится в сообщении МИД Китая, председатель КНР отметил давний вклад Киссинджера в нормализацию отношений Пекина и Вашингтона, «которая не только принесла пользу двум странам, но и изменила мир», и назвал американского политика старым другом Китая.

Си отметил, что Китай и США сейчас «находятся на распутье» и им снова нужно сделать выбор. По мнению китайского лидера, взаимовыгодные достижения могут привести стороны к общему процветанию. «Ключевым моментом является следование трем принципам — взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Исходя из этого, Китай готов изучить с американской стороной правильный путь для двух стран и способствовать устойчивому прогрессу китайско-американских отношений, что принесет пользу обеим сторонам и миру», — сказал Си.

Киссинджер в ответ заявил, что отношения Вашингтона и Пекина имеют решающее значение для развития обеих стран и всего мира. «В нынешних условиях мы должны придерживаться принципов, изложенных в Шанхайском коммюнике, понимать чрезвычайную важность принципа «одного Китая» для КНР и содействовать развитию американо-китайских отношений в позитивном направлении. Я готов продолжать свои усилия по укреплению взаимопонимания между народами Соединенных Штатов и Китая», — сказал ветеран американской внешней политики.

19 июля Киссинджера принял Ван И, руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Американскому гостю Ван, ведомство которого фактически определяет внешнюю политику КНР, сказал, что США сейчас необходимы его дипломатическая мудрость и политическая смелость Ричарда Никсона. Ван обратил внимание на важность соблюдения Вашингтоном принципа «одного Китая». Киссинджер в ответ выразил уверенность, что США продолжат следовать ему.

Генри Киссинджер работал экспертом по безопасности при трех президентах: Дуайте Эйзенхауэре (1953–1961), Джоне Кеннеди (1961–1963) и Линдоне Джонсоне (1963–1969). В администрации Ричарда Никсона в 1969 году стал советником по национальной безопасности, а в 1973 году занял пост государственного секретаря. Киссинджер продолжил работать госсекретарем и при президенте Джеральде Форде (1974–1977). Киссинджера считают автором политики сближения США и Китая, начавшейся в 1970-е при Никсоне. Он разработал план мероприятий, направленных на установление дипломатических отношений с КНР (установлены в 1978 году). В июле 1971 года состоялась первая поездка Киссинджера в КНР. В феврале 1972 года прошел визит президента США Ричарда Никсона в Китай. По результатам визита было опубликовано совместное коммюнике Китая и США, которое называется Шанхайским. В нем зафиксировано, что США признают один Китай. Этот принцип оспаривает Тайвань, именующий себя Китайской Республикой.

Зачем Киссинджер в сотый раз поехал в Китай

На встрече Си также отметил, что нынешний приезд Киссинджера в КНР — сотый по счету. Он приходится на период кризиса в отношениях между странами, который Пекин и Вашингтон пытаются минимизировать. Одновременно с Киссинджером в Пекине побывал спецпредставитель президента США по вопросам изменения климата Джон Керри, тоже в прошлом госсекретарь. Он не был принят Си, отмечает CNN. До Керри в Пекин приезжала министр финансов Джанет Йеллен, а в июне здесь побывал действующий госсекретарь Энтони Блинкен, который также удостоился приема у председателя КНР.

Далее Си напомнил непростую историю американо-китайских отношений. «Председатель Мао Цзэдун, премьер [Госсовета КНР] Чжоу Эньлай, президент [США Ричард] Никсон и вы сами, обладая прекрасным стратегическим видением, сделали правильный выбор, запустив процесс нормализации китайско-американских отношений, который изменил две страны и мир», — сказал он и выразил надежду, что Киссинджер и «проницательные люди в США» продолжат играть конструктивную роль в возвращении отношений в «правильное русло».

Си, определяя собеседников из числа американского истеблишмента, посылает очевидные сигналы, прокомментировал CNN Альфред Ву, профессор Школы государственной политики Ли Куан Ю при Национальном университете: «Послание очень ясное: Си Цзиньпин хочет встречаться с прокитайски настроенными людьми, которые готовы высказываться в поддержку Китая». Ву отметил, что 17 июля председатель КНР провел неожиданную встречу с бывшим президентом Филиппин Родриго Дутерте, которого похвалил за «стратегический выбор» в пользу улучшения отношений с Пекином. Важна и атмосфера приемов, отметил профессор: например, во время встречи с Блинкеном в июне Си сидел во главе стола, за которым друг напротив друга расположились две делегации, включая госсекретаря, а с Киссинджером он беседовал за чайным столиком, в гораздо более приватной обстановке.

Генри Киссинджер занимался и американо-советскими отношениями. Он инициировал политику разрядки напряженности. В 1972 году состоялся первый официальный визит американского президента в СССР, во время которого Леонид Брежнев и Ричард Никсон подписали соглашение об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения), а также «Основы взаимоотношений между СССР и США». Президент России Владимир Путин, по данным на 2017 год, встречался с Киссинджером более 20 лет, у них сложились «теплые отношения». Министр иностранных дел Сергей Лавров также принимал Киссинджера в Москве и наносил ему визиты в Нью-Йорке, о последнем из них сообщалось в 2021 году.

На кого работает Киссинджер

Госдепартамент, комментируя поездку, заявил, что Киссинджер находится в КНР с частным визитом, а не по поручению администрации, об этом же заявил источник газеты South China Morning Post. Киссинджер появился в Пекине, чтобы лучше понять планы китайского руководства и затем поделиться впечатлениями с американскими властями, сказал собеседник издания, знакомый с ходом поездки. По его данным, визит был запланирован по меньше мере два месяца назад.

«Безусловно, Киссинджер в китайско-американских отношениях тяжеловес. Более того, опыт, который у него появился в 1971 году, является очень важным. Неслучайно Си Цзиньпин подчеркнул, что они ценят Киссинджера как старого друга, а для Китая это практически официальное звание для человека, с которым Китай готов общаться», — отметил в беседе с РБК директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов. Он допустил, что Киссинджер представляет не мнение американской администрации, а лишь определенных кругов, возможно бизнеса, которые ратуют за то, чтобы отношения между Китаем и США стабилизировались. Эксперт также допускает, что Киссинджер приехал с предложениями об урегулировании, и «это правильно, когда перед встречей крупных политиков, например Джо Байдена и Си Цзиньпина, приезжают, что называется, шерпы, которые этим занимаются».

«Как человек, который стоял у истоков нормализации американо-китайских отношений в начале 1970-х годов и, соответственно, китайского экономического рывка, он имеет титул друга китайского народа и возможность, практически гарантированную, встречаться с высшим китайским руководством. И на протяжении последних десятилетий своей биографии он использует это как в интересах собственного бизнеса, оказывая консультационные и лоббистские услуги американским компаниям, работающим в Китае, так и в интересах политики, выступая в качестве неофициального канала связи между руководством двух стран», — описывает роль Киссинджера директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В каком качестве Киссинджер приехал сейчас, он, однако, сказать затруднился. «Таких поездок было очень много, сам по себе он каких-то решений не принимает, и поскольку нет оснований считать, что американцы как-то меняют свое отношение к Китаю, думаю, что большого эффекта от его поездки быть не должно», — резюмировал Кашин.

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт отмечает, что после ухода с государственной службы Киссинджер основал лоббистскую компанию Kissinger Associates, которая стала пионером в этой области, и после него консалтинговые фирмы открывали многие высокопоставленные сотрудники администраций, среди которых были в том числе экс-госсекретари Мадлен Олбрайт и Кондолиза Райс.