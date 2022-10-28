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Счетная палата обнаружила лишние субсидии «Авроре»

«Коммерсантъ» узнал, что Счетная палата нашла лишние субсидии авиакомпании «Аврора»
Счетная палата рекомендовала Минтрансу и Росавиации проверить, как расходовала субсидии авиакомпания «Аврора». СП предполагает, что 1,5 млрд руб. субсидий на дальневосточные перевозки компании могли начислить некорректно
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Счетная палата провела аудит субсидий единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» и заподозрила некорректность начисления почти 900 млн руб. госпомощи в 2022 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства первому вице-премьеру Андрею Белоусову, отправленное в августе.

Также аудиторы подозревают, что перевозчику некорректно выплатили еще 600 млн руб. за 2021–2022 годы. Счетная палата рекомендовала правительству поручить Минтрансу и Росавиации проверить эти факты.

Всего «Авроре» на программу по 36 маршрутам на 2022 год Росавиация выделила 5,9 млрд руб. Кассовое исполнение на 26 октября превысило 3,7 млрд руб. Однако, как отмечала Счетная палата, которая завершила проверку 1 мая, «значительное количество рейсов, на которые выделена субсидия, не осуществляется» из-за нехватки самолетов и инфраструктуры в малых аэропортах.

При этом отсутствует методика расчета размера субсидии. Выплаты в 2021–2022 годах шли на основании данных «Авроры», «которые, по мнению Счетной палаты, завышены», говорится в письме. Так, например, на некоторых маршрутах размер субсидии на рейс определялся исходя из того, что авиапарке «Авроры» есть дорогие западные самолеты — Airbus A319 и канадские DHC-6/8. Но фактически часть рейсов выполняется по код-шерингу другими авиакомпаниями. Выплаты по ряду рейсов превышали себестоимость, а некоторых не было вовсе. Всего по итогам реализации соглашения между Росавиацией и «Авророй» есть риски завышения субсидии из федерального бюджета на 828,5 млн руб., считают аудиторы.

РБК направил запрос представителю «Авроры».

Код-шеринг (совместная эксплуатация рейсов) — форма сотрудничества между авиакомпаниями, когда одно направление обслуживается двумя или несколькими перевозчиками.

Также «Аврора» получила деньги за полеты из Красноярска, который формально не входит в программу поддержки полетов на Дальний Восток. В то же время источник «Коммерсанта» в транспортном блоке правительства рассказал, что маршруты в Красноярск были определены советом директоров компании, куда входят представители всех дальневосточных регионов. Они пришли к выводу, что это «создает дополнительные возможности для обеспечения связанности» Дальневосточного региона, на полеты в который выделяют госсубсидии, с Центральной Россией и югом страны, знает собеседник издания.

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За полеты в Красноярск в 2021 году «Аврора» получила 166,7 млн руб., а в январе—апреле 2022 года — уже 140,8 млн. Еще 112 млн руб. «Аврора» получила за полеты по маршруту Красноярск — Южно-Сахалинск, который не входит в перечень социально значимых, говорится в письме Счетной палаты вице-премьеру Белоусову.

В Счетной палате, Росавиации и «Авроре» на запрос «Коммерсанта» до публикации материала не ответили.

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Она была создана в 2021 году по поручению президента на базе региональной авиакомпании «Аврора» и пяти других компаний, чтобы повысить транспортную доступность Дальнего Востока. Планировалось, что обновленная маршрутная сеть авиакомпании составит 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 местных.

В июле того же года правительство утвердило распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок. На льготные пассажирские авиаперевозки по 20 маршрутам внутри ДФО в 2021 году из федерального бюджета было выделено 1,23 млрд руб. Этими рейсами в прошлом году воспользовались 62,1 тыс. человек, говорил руководитель Росавиации Александр Нерадько. По словам представителя Минтранса, объем субсидирования «Авроры» в 2022 году вырос в пять раз и составил 5,9 млрд руб. В этом году авиакомпания летает по 36 маршрутам.

Весной 2022 года авиакомпания столкнулась с нехваткой авиатехники для перевозки пассажиров по ДФО, писал РБК. Проблемы с парком источники в компании объяснили международными санкциями, из-за которых западные компании прекратили поставлять в Россию запчасти и комплектующие для импортной авиатехники, а также отказались от ее техобслуживания.

Как сообщали собеседники РБК, для борьбы с нехваткой оборудования и экономии ресурсов принято решение по возможности прекратить конкурировать с другими авиакомпаниями на одних и тех же маршрутах и заключать с перевозчиками код-шеринговые договоры, то есть продавать билеты на один рейс.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Счетная палата Аврора субсидии
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