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На складе торгового комплекса в центре Омска произошел пожар

Возгорание на складе торгового комплекса в центре Омска тушили более 120 пожарных

Более 120 пожарных тушат возгорание в складском помещении торгового комплекса на улице Березовского в центре Омска, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, передает ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило 6:18 местного времени (03:18 мск), спустя два с половиной часа его удалось локализовать на площади 1 350 кв. м. На месте работают 122 человека, 22 единицы техники, организованы шесть звеньев газодымозащитной службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Название торгового комплекса в МЧС не уточнили, но на улице Березовского в Омске расположен только один подобный объект, это — торговый комплекс «Триумф».

25 ноября пожар произошел в центре Москвы — загорелось здание по адресу улица Бауманская, дом 32. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по этому адресу находится торговый центр «Елоховский пассаж». Сообщение о пожаре поступило в 14:53, к 15:30 его ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

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Пожар Омск МЧС
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