Губернатор сообщил о локализации пожара на брянском нефтехранилище

Площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. метров, сообщили в экстренных службах. По словам Богомаза, в настоящее время он локализован.

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Пожар на нефтехранилище в Суражском районе Брянской области локализован, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров. «Тушение проводится по третьему рангу. Проводится охлаждение резервуаров соседних с горящим», — добавил собеседник агентства.

Ранее Богомаз сообщал, что площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. метров. «К тушению привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — отмечал он.

Как пишут «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел из-за попадания неустановленного боеприпаса. Так, по данным источника, перед пожаром сообщалось о хлопке. Резервуар вместимостью 5 тыс. т на момент происшествия был полным. Затем произошло возгорание еще двух резервуаров аналогичной вместимости.

Телеграм-канал «112» также пишет, что резервуар с нефтью загорелся после попадания боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Инцидент произошел на комбинате «Слава» в районе населенного пункта Лесное в Суражском районе, указывает канал.

После начала спецоперации на Украине Брянская область регулярно подвергались обстрелам, там также несколько раз находили мины. В области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Также в регионе 19 октября ввели средний уровень реагирования. Он позволяет властям проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне», «осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики» и принимать прочие меры.