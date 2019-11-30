Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике Общество, 15:42 «Росатом» опубликовал истории розыгрышей академиком Курчатовым коллег Общество, 15:40 Комиссия МАК начала расследование крушения вертолета на Кубани Общество, 15:29 В Албании завершилась поисково-спасательная операция после землетрясения Общество, 15:14 На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане Политика, 15:09 Российские гандболистки стартовали на чемпионате мира с разгромной победы Спорт, 15:02 Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху» Общество, 15:01 МИД объяснил проблему с перелетом чешской делегации из Москвы в Казань Политика, 14:52 СМИ сообщили о найденных в Ленобласти внучкой останках пропавшей бабушки Общество, 14:46 Посольство заявило об отсутствии россиян среди раненых в Гааге Общество, 14:28 «Амур» разгромил «Спартак» в матче КХЛ Спорт, 14:26 В Госдуме оценили план Apple изменить политику обозначения спорных границ Политика, 14:23 Песков анонсировал встречу Путина с бизнесом в конце декабря Политика, 14:07 Российская лыжница выиграла медаль на этапе Кубка мира в Финляндии Спорт, 13:53
Общество ,  
0 
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
Мнение о том, что для решения задач необходимо усиливать вертикаль власти, неправильное, считает глава Счетной палаты. Алексей Кудрин предложил увеличить полномочия муниципалитетов и направить им дополнительные бюджетные деньги
Алексей Кудрин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху». Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в эфире телеканала РБК.

По его словам, часто звучат предложения усилить вертикаль власти и добиваться выполнения всех задач вплоть до «низшего уровня» — строительства фельдшерских акушерских пунктов, прокладки муниципальных дорог и прочего.

«Мне кажется, что это неправильный путь. Наоборот, надо увеличивать полномочия муниципалитетов и передавать им дополнительные бюджетные деньги», — сказал Кудрин.

Он отметил, что эта ситуация касается и выполнения программы национальных проектов. «С учетом того, что сегодня происходит в обществе, недостаточно граждане услышаны, недостаточно их чаяния услышаны и исполнены», — добавил глава Счетной палаты.

Общество
Кудрин посоветовал властям принять меры для повышения доверия населения

В октябре Кудрин раскритиковал систему управления нацпроектами, назвав ее «сложной иерархией уровней, где на каждом есть показатели». «Это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное», — заявлял Кудрин.

Правительство сформировало нацпроекты для реализации майского указа президента до 2024 года. Стоимость их выполнения оценивается почти в 26 трлн руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Алексей Кудрин, муниципалитеты, бюджет, нацпроекты
Материалы по теме
Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на ₽1 трлн
Экономика
Кудрин назвал главную проблему реализации нацпроектов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter