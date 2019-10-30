Кудрин посоветовал властям принять меры для повышения доверия населения

Так глава Счетной палаты прокомментировал отчет Левада-центра о том, что больше произвола властей россияне боятся только мировой войны и болезни близких

Алексей Кудрин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Правительству России необходимо задуматься над принятием мер для повышения доверия населения страны к властям, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Правительству России нужно подумать о специальных программах и мерах, которые бы способствовали повышению доверия населения к мерам правительства», — сказал Кудрин (цитата по «РИА Новости»), отвечая на просьбу журналистов прокомментировать исследование Левада-центра о страхах россиян.

В обнародованном 29 октября отчете социологов отмечается, что боязнь произвола со стороны властей является одним из главных страхов россиян. Больше него россияне боятся только мировой войны и болезни близких. При этом за последний год доля тех, кто совершенно не испытывает страха перед властями, сократилась, по данным Левада-центра, с 20 до 17%. О высокой интенсивности страха перед произволом (4–5 баллов) сообщила половина опрошенных.

«Не успел с результатами исследования ознакомиться. Но в своих выступлениях говорю о некоторых рисках, в том числе о снижении доверия населения к власти. Похожие рейтинги говорят о том, что сегодня есть снижение доверия населения к власти», — прокомментировал Кудрин.