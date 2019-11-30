Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

По данным полиции, постояльцы поссорились, после чего один выстрелил другому в лицо и скрылся на автомобиле. Сейчас его разыскивают

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, постояльцы поссорились и один выстрелил другому в лицо, после чего скрылся на автомобиле. Сейчас его разыскивает полиция. На место происшествия выехала скорая, но, госпитализировали пострадавшего или нет, неизвестно, добавили в МВД.

Мужчина стрелял из травматического пистолета и уехал с места происшествия на автомобиле ВАЗ, сообщили ТАСС в полиции. По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел в гостинице «Останкино», пострадавший тяжело ранен. Собеседник РБК в главке МВД не смог подтвердить или опровергнуть, что речь идет именно об этом отеле. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников полиции, пострадали три человека.

17 ноября СМИ сообщили о мужчине, которого ранили в баре в центре Москвы. По их данным, после того, как посетитель не смог заплатить по счету, охранники вывели его из здания. На улице между ними произошла ссора, в результате которой один из охранников выстрелил в мужчину. Как сообщил телеканал «360», раненый был пьян.