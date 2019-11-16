В ночном клубе в Якутии произошла перестрелка

В поселке Айхал Мирнинского района Якутии в ночь с 15 на 16 ноября произошла перестрелка. По данным Следственного комитета республики, инцидент произошел на территории увеселительного заведения, где «неустановленные лица причинили огнестрельные ранения троим мужчинам».

В результате один человек погиб на месте, двое доставлены в больницу.

Телеканал «Якутия 24» со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что перестрелка произошла рядом с одним из ночных клубов.

Как сообщили РБК в СК по региону, четверо подозреваемых в перестрелке в Айхале были задержаны днем 16 ноября. В ближайшее время они будут допрошены.

Уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).



Поселок Айхал находится в зоне вечной мерзлоты, в 50 км от города Мирный.