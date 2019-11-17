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СМИ сообщили о раненном в результате стрельбы в баре в центре Москвы

Охранник столичного бара на Новом Арбате выстрелил в клиента, который не смог расплатиться за обслуживание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Охранники вывели из заведения посетителя, на улице между ними произошел конфликт. Пострадавший с ранениями был госпитализирован в институт Склифосовского. По данным «360», раненый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК подтвердили, что около девяти часов утра в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним был доставлен с Нового Арбата гражданин с ранением предположительно из травматического оружия. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

Telegram-канал Baza писал, что инцидент произошел в караоке-баре Who is Who. Сообщалось, что посетитель пытался урегулировать проблему с оплатой через менеджера заведения, однако последний сразу вызвал охрану. После выстрела сотрудники бара скрылись с места преступления. В администрации Who is Who сказали РБК, что информацией не обладают и впервые слышат о случившемся. 

Теги: новости РБК, перестрелка, Москва
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