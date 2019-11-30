В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

На опубликованных кадрах видны обломки горящего вертолета. Пилот погиб. Кроме него, в кабине никого не было. СК возбудил уголовное дело

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.

На кадрах видно, как горят упавшие в лесу обломки вертолета.

Вертолет Robinson упал утром 30 ноября недалеко от поселка Дюрсо Новороссийского района, где расположен одноименный завод по производству шампанского и игристых вин. Смерть пилота подтвердили в компании, отметив, что он был в кабине один. ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Абрау-Дюрсо» сообщает, что погиб глава некоммерческого партнерства компании «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев.