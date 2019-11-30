СК возбудил дело после крушения вертолета в Краснодарском крае

СК возбудил дело после крушения вертолета в Краснодарском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson возле поселка Абрау-Дюрсо, в результате которого погиб пилот, говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК.

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и использования воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вертолет, следовавший в Анапу, упал в Новороссийском районе утром 30 ноября. В результате крушения погиб пилот — руководитель некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев, сообщили в компании «Абрау-Дюрсо». Там добавили, что он находился на борту один.