На Кубани около поселка Абрау-Дюрсо разбился вертолет

В Краснодарском крае в районе поселка Абрау-Дюрсо разбился вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Новороссийска Игоря Дяченко.

«Упал вертолет, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются», — сказал он

Агентство со ссылкой на властей Новороссийска добавляет, что пилот погиб. По словам, источника «Интерфакса», это был частный вертолет Robinson 66, который принадлежал ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Он вмещал в себя до пяти человек. Собеседника агентства добавил, что аппарат потерял управление, упал и загорелся.

Представитель экстренных служб региона сообщил «РИА Новости», что пилот погиб.

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