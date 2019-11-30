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В «Абрау-Дюрсо» назвали личность погибшего пилота вертолета

При крушении вертолета в Краснодарском крае погиб глава некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев, сообщили в пресс-службе компании «Абрау-Дюрсо», передает ТАСС.

На борту вертолета, принадлежащего компании, кроме пилота, больше никого не было, добавила представитель компании. Вертолет направлялся из Абрау-Дюрсо в Анапу. По информации МЧС Новороссийска, крушение произошло на склоне горы.

РБК направил запрос в пресс-службу ООО «Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо».

Общество
На Кубани около поселка Абрау-Дюрсо разбился вертолет

Утром 30 ноября возле поселка Дюрсо в Новороссийском районе разбился вертолет, пилот погиб. После крушения СК начал проверку, на место происшествия направились следователи и криминалисты.

 

Теги: вертолет, пилот, крушение, «Абрау-Дюрсо», новости РБК
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