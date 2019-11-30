Общество , 30 ноя, 12:41
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В «Абрау-Дюрсо» назвали личность погибшего пилота вертолета
При крушении вертолета в Краснодарском крае погиб глава некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев, сообщили в пресс-службе компании «Абрау-Дюрсо», передает ТАСС.
На борту вертолета, принадлежащего компании, кроме пилота, больше никого не было, добавила представитель компании. Вертолет направлялся из Абрау-Дюрсо в Анапу. По информации МЧС Новороссийска, крушение произошло на склоне горы.
РБК направил запрос в пресс-службу ООО «Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо».
Утром 30 ноября возле поселка Дюрсо в Новороссийском районе разбился вертолет, пилот погиб. После крушения СК начал проверку, на место происшествия направились следователи и криминалисты.