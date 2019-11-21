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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Россия пригласила экспертов из Малайзии изучить данные по делу MH17

Россия пригласила малайзийских специалистов, чтобы они могли изучить российские данные по крушению самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Малайзии, передает «РИА Новости».

По словам Лаврова, Малайзии не сообщали о переданных российской стороной в совместную следственную группу (ССГ) данных по делу. «Поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут все то, что они показывали и передавали в Нидерланды для ССГ», — объяснил глава МИДа. По мнению Лаврова, это позволит Малайзии быть более информированной, «чем того хотели бы остальные участники следственной группы».

В свою очередь министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла сообщил журналистам, что его страна настроена «решительно». «Мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы», — сказал он. По его словам, Куала-Лумпур не будет делать выводы о виновности той или иной стороны в крушении самолета до тех пор, «пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донбассе. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. По данным международной следственной группы, в которую входят Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, самолет сбила ракета «земля — воздух», запущенная из установки «Бук», принадлежавшей российской зенитно-ракетной бригаде. В Москве сообщения о своей причастности к произошедшему неоднократно опровергали.

В середине ноября ССГ опубликовала записи «перехваченных» переговоров по делу MH17, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и представители России. В МИДе публикацию назвали подгонкой материалов по делу под готовое решение.

Теги: MH17, малайзийский Boeing, крушение самолета
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