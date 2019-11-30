В Париже эвакуировали вокзал после обнаружения подозрительного предмета

Эвакуация вокзала в столице Парижа прошла на фоне вооруженных атак в Лондоне и Гааге. О найденном на ж/д станции предмете пока ничего не известно

В Париже эвакуировали Северный вокзал после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на пресс-службу «Национальной компании французских железных дорог» (SNCF).

Как отметили в железнодорожной компании, этот инцидент стал третьим по счету за день, однако предыдущие два не давали повода для эвакуации вокзала.

Вокзал был оцеплен и не работал в течение сорока минут. В SNCF отметили, что эвакуации подверглась лишь часть вокзала. В результате никто не пострадал.

Других подробностей инцидента издание не приводит. Реакции от правоохранительных органов пока не последовало.

Газета сообщает, что пользователи социальных сетей разместили большое количество фотографией и видеозаписей рядом с вокзалом, на которых видно массовое скопление людей перед зданием железнодорожной станции.