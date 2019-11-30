Что изменится в российских законах в декабре 2019 года

Что изменится в российских законах в декабре 2019 года

В декабре в России вступят в силу нормы, касающиеся разных сфер жизни, от тарифов на электроэнергию до оборота сильнодействующих препаратов. Главные изменения в законах — в обзоре РБК

Фото: Виталий Невар / ТАСС

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1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ. Операторы должны будут установить модули безопасности для хранения секретных ключей абонентов. Менять сим-карты пользователям из-за новых правил не нужно.

Оборот сильнодействующих веществ

С 1 декабря расширится список сильнодействующих веществ, подпадающих под статью 234 УК («Незаконный оборот в целях сбыта»). В перечень добавили противоэпилептический препарат прегабалин, обезболивающее тапентадол и офтальмологический тропикамид. Наказание в рамках уголовной статьи составляет от трех до восьми лет тюрьмы и штраф в размере до 200 тыс. руб.

В Минздраве уточняли, что попадание этих лекарств в список не отразится на их дозировках, которые врач может выписать пациенту, а тот — получить в аптеке по рецепту. Все три позиции входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.