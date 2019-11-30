Что изменится в российских законах в декабре 2019 года

2 декабря вступает в силу приказ ФАС о минимальных и максимальных тарифах на электроэнергию для розничных потребителей в регионах. Размеры тарифов будут введены в следующем году. Например, в Москве кВт/ч с 1 января по 30 июня 2020 года будет стоить 5,46–5,47 руб., а во втором полугодии — 5,73–5,74 руб.
С 1 декабря расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Она распространится на духи и туалетную воду, постельное белье, фотокамеры, покрышки и шины и другие товары. Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
С 21 декабря в техрегламенте Таможенного союза появится шестой экологический класс транспортных средств и их двигателей. Вредных веществ в выхлопных газах у таких грузовых и пассажирских автомобилей должно быть еще меньше, чем у предыдущих классов. Расширение техрегламента не повлечет ограничений для владельцев машин классов «Евро-5» и «Евро-4». В Европе шестой экологический стандарт существует с 2015 года.
Компенсации авиапассажирам
С 28 декабря изменятся размеры компенсаций за вред, причиненный авиапассажирам. Пределы ответственности в рамках Монреальской конвенции (Россия присоединилась к ней в 2017 году. — РБК) пересматриваются каждые пять лет и корректируются при превышении темпов инфляции в 10%. Теперь максимальные компенсации в случае задержки багажа составят $1,7 тыс., задержки пассажира — $7,3 тыс., гибели или получения травм — $176,5 тыс. (суммы приведены по курсу МВФ на 27 ноября 2019 года).
31 декабря заканчивается программа реструктуризации ипотеки для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию. После этой даты новые договоры о реструктуризации заключать не будут.
Программа позволяла снизить платежи на период от шести до 12 месяцев, избавиться от части основного долга и получить ставку не выше 12%. На помощь могли претендовать семьи с детьми, ветераны боевых действий, инвалиды и те, у кого есть иждивенцы до 24 лет, обучающиеся очно. Программа была введена постановлением правительства в 2015 году. По данным ДОМ.РФ, помощь по ней получили более 20 тыс. семей.