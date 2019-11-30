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Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
В декабре в России вступят в силу нормы, касающиеся разных сфер жизни, от тарифов на электроэнергию до оборота сильнодействующих препаратов. Главные изменения в законах — в обзоре РБК
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Услуги связи

1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ. Операторы должны будут установить модули безопасности для хранения секретных ключей абонентов. Менять сим-карты пользователям из-за новых правил не нужно.

Оборот сильнодействующих веществ

С 1 декабря расширится список сильнодействующих веществ, подпадающих под статью 234 УК («Незаконный оборот в целях сбыта»). В перечень добавили противоэпилептический препарат прегабалин, обезболивающее тапентадол и офтальмологический тропикамид. Наказание в рамках уголовной статьи составляет от трех до восьми лет тюрьмы и штраф в размере до 200 тыс. руб.

В Минздраве уточняли, что попадание этих лекарств в список не отразится на их дозировках, которые врач может выписать пациенту, а тот — получить в аптеке по рецепту. Все три позиции входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Тарифы

2 декабря вступает в силу приказ ФАС о минимальных и максимальных тарифах на электроэнергию для розничных потребителей в регионах. Размеры тарифов будут введены в следующем году. Например, в Москве кВт/ч с 1 января по 30 июня 2020 года будет стоить 5,46–5,47 руб., а во втором полугодии — 5,73–5,74 руб.

Маркировка

С 1 декабря расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Она распространится на духи и туалетную воду, постельное белье, фотокамеры, покрышки и шины и другие товары. Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.

Автомобили

С 21 декабря в техрегламенте Таможенного союза появится шестой экологический класс транспортных средств и их двигателей. Вредных веществ в выхлопных газах у таких грузовых и пассажирских автомобилей должно быть еще меньше, чем у предыдущих классов. Расширение техрегламента не повлечет ограничений для владельцев машин классов «Евро-5» и «Евро-4». В Европе шестой экологический стандарт существует с 2015 года.

Компенсации авиапассажирам

С 28 декабря изменятся размеры компенсаций за вред, причиненный авиапассажирам. Пределы ответственности в рамках Монреальской конвенции (Россия присоединилась к ней в 2017 году. — РБК) пересматриваются каждые пять лет и корректируются при превышении темпов инфляции в 10%. Теперь максимальные компенсации в случае задержки багажа составят $1,7 тыс., задержки пассажира — $7,3 тыс., гибели или получения травм — $176,5 тыс. (суммы приведены по курсу МВФ на 27 ноября 2019 года).

Ипотека

31 декабря заканчивается программа реструктуризации ипотеки для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию. После этой даты новые договоры о реструктуризации заключать не будут.

Программа позволяла снизить платежи на период от шести до 12 месяцев, избавиться от части основного долга и получить ставку не выше 12%. На помощь могли претендовать семьи с детьми, ветераны боевых действий, инвалиды и те, у кого есть иждивенцы до 24 лет, обучающиеся очно. Программа была введена постановлением правительства в 2015 году. По данным ДОМ.РФ, помощь по ней получили более 20 тыс. семей.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: ипотека, обезболивающее, автомобили, Минздрав, маркировка
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