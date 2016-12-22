«Роскосмос» назвал причинами своих проблем Украину, рубль и SpaceX

Из-за частных космических компаний, санкций и курса рубля доля российской космической техники составила только треть от плановых значений, а запуски спутников были сорваны из-за украинских производителей, говорится в отчете

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Корпорация «Роскосмос» опубликовала отчет о деятельности за 2017 год. Среди основных результатов госкорпорация называет сохранение ведущих позиций России на рынке космических запусков, формирование собственной орбитальной группировки, строительство объектов первой очереди космодрома Восточный.

К отчету прилагается таблица о достижении целевых показателей по госпрограмме космической деятельности на 2013–2020 годы. В частности, согласно плану доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была по итогам 2017 года составить 24,5% от мирового, но по факту этот показатель составил 8,5% (по итогам 2016 года — 8,8%).

«Роскосмос» объясняет это санкциями, а также падением курса рубля, из-за чего не удалось оснастить технику «высококачественной импортной аппаратурой». Проблемы со средствами выведения связаны с конкуренцией со стороны частных американских космических компаний, прежде всего SpaceX, которые предлагают «демпинговые цены» на космические запуски.

Доля производства ракетно-космической техники в России от глобального объема составила 7,1% при плане ​7,7%. Корпорация объяснила это сокращением бюджетного финансирования.

Также корпорация отчитывается об исполнении плана по запуску космических аппаратов. В документе указано, что по плану «Роскосмос» должен был запустить 25 аппаратов, а по факту запустил только 17 (без учета четырех запусков военного назначения). В трех случаях неудачи объясняются тем, что украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя.

В частности, на год был перенесен запуск спутника связи «Гонец-М» из-за того, что Украина не поставила комплектующие для разгонного блока «Бриз-КМ». По этой же причине на 2018 год был передвинут и запуск одного из двух устройств дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B (этот спутник в итоге был запущен в конце апреля). Также был сорван запуск украинского спутника «Лыбидь». В отчете говорится, что это произошло «в связи с задержкой изготовления ракеты-носителя украинского производства».

В 2018 году руководить госкорпорацией стал бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. После его назначения поменялись главы нескольких дочерних структур «Роскосмоса», а бывшие сотрудники НПО им. Лавочкина и РКК «Энергия» стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 25 ноября заявил, что в госкорпорации были разворованы миллиарды бюджетных денег.