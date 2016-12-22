SANA сообщила о гибели 30 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии

Авианалет, по данным агентства SANA, совершили силы возглавляемой США коалиции на юго-востоке сирийской провинции. Более 30 человек, среди которых были женщины и дети, погибли

Фото: Mike Blake / Reuters

Деревня Эш-Шаафа на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу. Об этом со ссылкой на неправительственные источники сообщает сирийское агентство SANA и издание Alghad Press.

По данным агентства, жертвами стали более 30 мирных жителей, большинство из них — женщины и дети. Авиаудар нанесли силы возглавляемой США международной коалиции в рамках борьбы с террористами из «Исламского государства» (организация запрещена в России).

На минувшей неделе SANA также сообщало об атаке сил коалиции в Дейр-эз-Зоре. Авиаудары с применением белого фосфора они совершили по городу Хаджин, в результате инцидента были погибшие и пострадавшие, однако их число не называлось. До этого было известно об атаке, произошедшей 17 ноября. SANA подчеркивало, что погибли по меньшей мере 40 мирных жителей.

Применение белого фосфора запрещено согласно дополнительному протоколу к Женевской конвенции 1949 года (соглашение не подписали США и Израиль).

В октябре Пентагон заверял, что американские военные в Сирии используют исключительно те виды вооружений, которые соответствуют международному праву. Как подчеркивал официальный представитель военного ведомства США Шон Робертсон, все удары, которые коалиция наносит в арабской республике, обоснованы и оцениваются с точки зрения военной необходимости и гуманности.