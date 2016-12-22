Неизвестные закидали банками с краской дом вице-канцлера Германии

В немецком Гамбурге группа неизвестных подожгла шину автомобиля, припаркованного у дома Олафа Шольца, и забросала здание банками с краской

Олаф Шольц (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

В ночь на пятницу неизвестные совершили нападение на дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца, сообщает журнал Spiegel. Дом расположен на западе Гамбурга.

По данным издания, в группе нападавших были более 10 человек. Сначала они попытались поджечь пустующий пост полиции возле дома вице-канцлера с помощью горящей автомобильной шины, а затем бросили в само здание несколько банок с черной краской. С места преступления им удалось скрыться, полиция ведет расследование.

По данным NDR, полицию на место происшествия вызвали свидетели, так как в момент нападения самого Шольца в доме не было — он входит в состав делегации, которая отправилась на саммит G20 в Аргентину во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пламя у поста полиции погасила полиция при помощи огнетушителя из патрульной машины.

Шольц, который сейчас занимает пост вице-канцлера и министра финансов Германии, был мэром Гамбурга с 2011 по 2018 год.

Ранее стало известно, что вылетавший в Аргентину самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне из-за возникшей технической неисправности.

Изначально предполагалось, что канцлеру будет предоставлен резервный борт, но с этим возникли проблемы. Правительственная делегация на ночь остановилась отеле Бонна, куда прибыла на автобусе, сообщал Reuters. Планируется, что немецкая делегация теперь прибудет в Мадрид, а оттуда коммерческим рейсом в Аргентину.