Брат Галкина подал иск к Life из-за статьи о его бизнесе

Речь идет о статье, которая вышла 6 октября под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». Летом 2024 года источник РБК сообщил, что компания Галкина занимается переоснащением БТР

Дмитрий Галкин (Фото: ООО «Оружейные Мастерские»)

Брат телеведущего Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) Дмитрий Галкин подал к ООО «Диджитал Ньюс» (Life.ru) иск в суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Как указано в иске, 6 октября в интернете появилась статья с заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима».

«По мнению истца, [в статье] изложены не соответствующие действительности сведения, носящие порочащий Галкина Д.А. характер», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на 20 ноября назначили подготовку дела к судебному разбирательству.

РБК направил запрос в Life.

В июне 2024 года источник РБК, близкий к МВД, рассказывал, что компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР.

Согласно данным СПАРК, полный тезка брата Галкина — Галкин Дмитрий Александрович — значится среди членов совета директоров ООО «ВПК», которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. По информации сервиса, эта компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ), производящего военные боевые машины, грузовики и машины спецназначения.

В ноябре 2022 года телеграм-каналы сообщали, что Дмитрий Галкин возглавил АМЗ, но представители предприятия это опровергли.

В базе СПАРК Дмитрий Галкин значится в числе бывших руководителей и совладельцев еще ряда компаний, в том числе ООО «Центум-Медиа», которое занималось деятельностью в области радиовещания. BB.lv и ряд других СМИ писали, что бизнесмен несколько лет живет в Израиле, куда после начала военной операции на Украине переехали Максим Галкин с Аллой Пугачевой.