Общество
0

«Мосэнергосбыт» отозвал иск к Галкину о неуплате долга

Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Компания «Мосэнергосбыт» отозвала иск о взыскании более полумиллиона рублей за неуплату долгов за электричество в замке в деревне Грязь Московской области, следует из материалов дела на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Иск был подан к мужу певицы Аллы Пугачевой, телеведущему Максиму Галкину (включен в реестр иноагентов). О подаче иска к Галкину пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила 22 сентября.

Агентству ТАСС в суде сообщили, что «Мосэнергосбыт» отказался от собственного иска к артисту, в связи с чем дело было прекращено. По информации агентства, компания получила деньги от артиста в полном объеме.

Суд взыскал с Басты долг по ЖКХ
Общество
Василий Вакуленко (Баста)

Замок в деревне Грязь был семейным домом Галкина и Пугачевой. Они уехали из России в 2022 году. В том же году Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, заявив, что тот получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». Сам телеведущий отрицал получение денег от Украины.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Персоны
Евгений Вахляев
Максим Галкин иски долги за ЖКХ
Максим Галкин фото
Максим Галкин
юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
