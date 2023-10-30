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На Сахалине выдворили иностранца на 70 лет за попытку выведать гостайну

Суд на Сахалине выдворил иностранца на 70 лет за попытку выведать гостайну
В 2022 году осужденный собирался подкупить сотрудника пограничного управления, чтобы регулярно получать секретные сведения, в том числе о расстановке сил и средств охраны государственной границы, сообщила ФСБ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области
Фото: пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области

Южно-Сахалинский городской суд выдворил из России иностранца за попытку выведать гостайну у пограничников и запретил ему въезд на 70 лет, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на УФСБ России по области. Его также оштрафовали на 50 тыс. руб.

Иностранный гражданин 1993 года рождения был задержан сотрудниками ФСБ. В 2022 году он собирался подкупить сотрудника пограничного управления, чтобы регулярно получать секретные сведения, в том числе о расстановке сил и средств охраны государственной границы, порядке применения, дислокации пограничных сторожевых кораблей. Эту информацию он собирался использовать «в целях организации преступной деятельности в сфере незаконной добычи морских биологических ресурсов». Сотрудник сообщил руководству о намерениях иностранца.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 250 тыс. руб., но учел срок его содержания под стражей в течение двух месяцев и смягчил наказание. Приговор вступил в законную силу.

В октябре Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК). По данным ТАСС, арестованный — гражданин Таджикистана Тиллозода Шарифджон. В Одинцовском городском суде Подмосковья сообщили, что человек с такими же именем и фамилией в сентябре был задержан сотрудниками полиции из-за посещения закрытой территории в Московской области. Суд оштрафовал его на 5 тыс. руб. по ч. 3 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в нарушении порядка выбора места пребывания) и постановил выдворить из страны. Мужчина признал, что посетил закрытую территорию, при этом он не уточнил, с какой целью это сделал. По его словам, в Россию он приехал на заработки.

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Елена Чернышова
Сахалин иностранец выдворение гостайна
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