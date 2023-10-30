 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram в Ростове и Краснодаре

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram в Ростове и Краснодаре
У 83% пользователей Telegram не работает, 9% пожаловались на работу приложения, еще у 8% возникли проблемы с получением сообщений
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса «Детектор сбоев». По состоянию на 9:15 мск от пользователей поступило 31 сообщение о неполадках.

В 83% жалоб говорится, что Telegram не работает, в 9% — о проблемах с работой приложения, еще в 8% говорится о проблемах с получением сообщений. У некоторых с ночи не загружаются чаты, фото и видео.

Больше всего сообщений о сбое пришло из Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Волгограда, Махачкалы и Москвы.

Cервис DownRadar зафиксировал 159 жалоб на сбои из Краснодара, 140 из Ростова, 69 из Ижевска, 62 из Волгограда, 61 из Ставрополя и 56 из Москвы.

РБК направил запрос в пресс-службу Telegram.

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел в конце августа. Тогда большинство пользователей столкнулись с проблемами с загрузкой мобильного приложения и чатов. Сервис сообщал о более чем 200 жалобах на работу мессенджера.

Читайте на РБК Pro
Компании в России рекордно подняли зарплаты. Почему вы этого не заметили
Что будет, если Германия перестанет выпускать автомобили, — The Economist
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов в КНР
Технологический сдвиг в российской сфере недвижимости. Что он несет
Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Виктория Хабарова
Telegram сбой
Материалы по теме
В работе Wikipedia произошел сбой
Технологии и медиа
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 10:10
Меликов заявил, что участники беспорядков могут уехать на спецоперацию Политика, 10:10
Овечкин продлил результативную серию в матчах НХЛ Спорт, 10:10
На Сахалине выдворили иностранца на 70 лет за попытку выведать гостайну Общество, 10:05
Спрос на детские новогодние елки в Москве вырос в три раза Технологии и медиа, 10:00
Digital-агентство Adventum запустило экосистему Analytic Space РБК Компании, 10:00
Глава Дагестана заявил, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале Политика, 09:55
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 09:49
Акции китайской Evergrande рухнули на 23% и достигли рекордного минимума Инвестиции, 09:47
В Минске заявили о готовности провести переговоры по Украине в Белоруссии Политика, 09:45
Эксперты назвали города, где в 2023 году сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 09:45
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram в Ростове и Краснодаре Общество, 09:36
В России уже выпущено 17 млн электронных подписей: почему их побаиваются Pro, 09:34
Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в Махачкале Политика, 09:32