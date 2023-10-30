Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram в Ростове и Краснодаре

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram в Ростове и Краснодаре

У 83% пользователей Telegram не работает, 9% пожаловались на работу приложения, еще у 8% возникли проблемы с получением сообщений

Фото: Никита Попов / РБК

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса «Детектор сбоев». По состоянию на 9:15 мск от пользователей поступило 31 сообщение о неполадках.

В 83% жалоб говорится, что Telegram не работает, в 9% — о проблемах с работой приложения, еще в 8% говорится о проблемах с получением сообщений. У некоторых с ночи не загружаются чаты, фото и видео.

Больше всего сообщений о сбое пришло из Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Волгограда, Махачкалы и Москвы.

Cервис DownRadar зафиксировал 159 жалоб на сбои из Краснодара, 140 из Ростова, 69 из Ижевска, 62 из Волгограда, 61 из Ставрополя и 56 из Москвы.

РБК направил запрос в пресс-службу Telegram.

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел в конце августа. Тогда большинство пользователей столкнулись с проблемами с загрузкой мобильного приложения и чатов. Сервис сообщал о более чем 200 жалобах на работу мессенджера.