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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

МЧС: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии
Он совершил посадку в 325 км от села Жиганск. На борту находились пять человек, двое пострадали
Вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 км от села Жиганск, сообщает МЧС по республике. На борту находились пять человек.

В ведомстве уточнили, что вертолет совершал полет по маршруту Джарджан — точка (68048142 °CШ, 128055119) — Джарджан.

«При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Имеется информация о двух пострадавших», — говорится в сообщении.

Для оказания помощи из поселка Тикси вылетит вертолет Ми-8 АК со спасателями региональной поисково-спасательной базы и медиками.

В июне вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. На борту находились 21 пассажир и четыре человека экипажа. Погибших и пострадавших не было. К месту происшествия направляли спасателей, в готовности к реагированию находился Ми-8 МЧС с десятью спасателями ведомства.

Теги
Якутия вертолеты Ми-2
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