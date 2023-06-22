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Минобороны Белоруссии сообщило о падении вертолета Ми-24
Минобороны Белорусии: совершил жесткую посадку вертолет Ми-24, летчики ранены
Ми-24
В Белоруссии совершил жесткую посадку вертолет Ми-24, сообщило министерство обороны страны в своем телеграм-канале.
«Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24», — сообщили в ведомстве.
Экипаж вертолета выжил, однако пилоты «получили телесные повреждения», отметили в военном ведомстве.
Более подробной информации о причинах и последствиях инцидента Минобороны не предоставило, отметив, что на земле нет пострадавших и разрушений.
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