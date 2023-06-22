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Минобороны Белоруссии сообщило о падении вертолета Ми-24

Минобороны Белорусии: совершил жесткую посадку вертолет Ми-24, летчики ранены
Ми-24
Ми-24 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Белоруссии совершил жесткую посадку вертолет Ми-24, сообщило министерство обороны страны в своем телеграм-канале.

«Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24», — сообщили в ведомстве.

Экипаж вертолета выжил, однако пилоты «получили телесные повреждения», отметили в военном ведомстве.

Более подробной информации о причинах и последствиях инцидента Минобороны не предоставило, отметив, что на земле нет пострадавших и разрушений.

Материал дополняется

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