Вертолет Ми-8 (Фото: Владимир Баранов / РИА Новости)

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска, на борту находились 21 пассажир и четыре человека экипажа, сообщило ГУ МЧС по Республике Саха.

Погибших и пострадавших нет. К месту происшествия направятся спасатели, в готовности к реагированию находится Ми-8 МЧС с десятью спасателями ведомства, уточняется в сообщении управления.

Ми-8 — многофункциональный вертолет. В пассажирском варианте он может перевозить до 28 человек.

11 мая в Норильске пассажирский самолет Boeing 737-800 совершил аварийную посадку, направляясь из Уфы. На борту судна находились 79 человек, в том числе один несовершеннолетний. Посадка прошла благополучно, пострадавших не было.

6 мая в Воронежской области Ми-8 совершил аварийную посадку. Он зацепил линию электропередачи, угрозы жизни и здоровью гражданскому населению не было. В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что вертолет выполнял плановый полет, никто из членов экипажа и находившихся на борту людей не пострадал.