После беспорядков в аэропорту Махачкалы правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы», — заявил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании оперштаба.

При этом он отметил, что власти сопереживают жителям Палестины, однако он призвал граждан «не распространять панических настроений».

Оперштаб был созван вечером 29 октября. Его возглавил глава региона Сергей Меликов.

Беспорядки в аэропорту начались после прилета регулярного рейса из Тель-Авива. После прорыва на территорию аэропорта люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл силовики. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК— массовые беспорядки. В управлении МВД по СКФО предупредили, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности.

Одновременно с этим Росавиация сообщила о закрытии аэропорта до 6 ноября. Следовавшие туда самолеты направились на резервные аэродромы. Позже в ведомстве рассказали об освобождении территории аэропорта от протестующих.