WSJ узнала об обмане старшего пилота Boeing о самолете 737 MAX

Ведущий специалист Boeing по подготовке пилотов уверял авиационную администрацию США о том, что пилотам 737 MAX не нужна дополнительная подготовка для полета на этих самолетах. Во внутренней переписке он писал об обратном

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Марк Форкнер, который несколько лет назад являлся ведущим специалистом Boeing по подготовке пилотов, намеренно говорил неправду, когда говорил, что для управления Boeing 737 MAX не нужна дополнительная система подготовки. Как сообщает The Wall Street Journal, об этом в разговоре с агентами ФБР сообщил его коллега.

По словам последнего, Форкнер неоднократно объяснял, что намеренно уверял представителей Федеральной авиационной администрации США (регулятора в сфере воздушного транспорта) в том, что дополнительных занятий пилотам 737 MAX не нужно. Объяснял он это боязнью потерять работу в Boeing.

Ранее следователям стало известно о том, что Форкнер в свое время обнаружил в программе подготовки пилотов 737 MAX пробелы, которые могли свидетельствовать о проблемах в системе управления полетом самолета. В теории они могли предотвратить катастрофу лайнеров индонезийской Lion Air и Ethiopian Airlines (приведших к полному запрету полетов 737 MAX по всему миру), но в итоге жалобы остались лишь во внутренней переписке Форкнера с начальством. В 2018 году специалист покинул Boeing и ушел работать экспертом в Southwest Airlines.

Адвокат Форкнера Дэвид Герджер отказался комментировать подозрения в адрес своего клиента. По его словам, Форкнер являлся опытным летчиком, который ни за что не посадил бы людей в неисправный самолет.

В самой компании Boeing заявили, что выясняют, как переписка с Форкнером могла стать достоянием общественности, пообещав в дальнейшем сотрудничать с властями.