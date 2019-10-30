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МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
В вузе объяснили, что девушек вызвали на заседание комиссии из-за подделанных медицинских справок. Студентки ранее пожаловались на угрозы отчисления из-за сбора поручительств в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова
Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (Фото: Анастасия Диева / ТАСС)

Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии пресс-службы факультета журналистики МГУ.

В нем уточняется, что девушки 21 и 22 октября подали заявления на оформление академического отпуска, приложив медицинские справки. Запрос вуза о подтверждении официальной выдачи справок показал, что справки подделаны. В пресс-службе вуза пояснили, что на комиссия по студенческим делам обычно рассматривается широкий круг вопросов, включающий академическую успеваемость, назначение стипендий и прочие. На очередное заседание комиссии приглашены 15 студентов, включая Дударову и Ким, для обсуждения выявленного факта подделки медицинских документов.

Ранее девушки рассказали, что руководство факультета журналистики МГУ в октябре «угрожало проблемами с учебой» им. Ким и Дударова в беседе с РБК рассказали, что собирали подписи в поддержку арестованного аспиранта вуза Азата Мифтахова. По словам Ким, в среду, 30 октября, девушек вызвали на комиссию по студенческим делам. На таких комиссиях в том числе обсуждается вопрос отчисления неуспевающих студентов.

Дударова рассказывала «Дождю», что студентки анонсировали сбор подписей в поддержку Мифтахова, после чего заместитель декана по внеучебной деятельности Диана Платонова обвинила студенток в запрещенной уставом вуза политической агитации и пообещала им проблемы с закрытием долгов по предметам.

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Через несколько дней состоялась пересдача, на которой, как утверждает Дударова, преподаватель сообщил студенткам, что учебная часть попросила его не ставить им зачет. Telegram-канал «Инициативная группа МГУ», который первым сообщил о ситуации, отмечает, что зачет студентки сдали. Кроме того, по словам Дударовой, еще один сотрудник вуза сказал девушкам, что их будут «валить» на других пересдачах, так как студентками «заинтересовались люди извне».

В итоге в пятницу, 25 октября, в учебной части студенткам сказали найти медицинские справки для ухода в академический отпуск и принести их к понедельнику, иначе их «завалят» на пересдаче, рассказала Дударова РБК. «Мне кажется очевидно, что за справки будут найдены за два дня. Сейчас некоторые преподаватели факультета считают, что это была провокация, потому что у факультета появился формальный повод нас отчислить за то, что мы подделали документы, хотя мы подделали документы не по своей воле, а потому, что на нас надавили», — объяснила она.

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Дударова добавила, что девушки не фигурируют в публичном списке студентов, которые приглашены на «комиссию по отчислению» (комиссию по студенческим делам). «Мы не понимаем, почему факультет скрывает от других студентов, что нас тоже будут отчислять», — заявила она.

Тем временем студенты и выпускники журфака МГУ написали открытое письмо в поддержку Дударовой и Ким. В нем отмечается, что происходящие события свидетельствуют о запрете на студенческую солидарность и оговорят о том, что «политические взгляды студентов с этого дня находятся, очевидно, в ведении администрации факультета». Письмо адресовано декану факультета Елене Вартановой, ее заместителю по учебной работе и координатору внеаудиторной работы со студентами и работы с общежитиями.

Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова обвиняют в нападении на офис «Единой России», он находится под арестом. Изначально Мифтахов был задержан по другому делу — об изготовлении взрывчатки, которая была найдена в Балашихе. Он заявлял, что во время первого задержания полицейские пытали его. В поддержку аспиранта открыто выступили несколько российских математиков.

Авторы: Артём Губенко, Мария Бондаренко, Любовь Порываева
Теги: МГУ, студентки, отчисление
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