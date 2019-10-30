МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака

В вузе объяснили, что девушек вызвали на заседание комиссии из-за подделанных медицинских справок. Студентки ранее пожаловались на угрозы отчисления из-за сбора поручительств в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова

Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (Фото: Анастасия Диева / ТАСС)

Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии пресс-службы факультета журналистики МГУ.

В нем уточняется, что девушки 21 и 22 октября подали заявления на оформление академического отпуска, приложив медицинские справки. Запрос вуза о подтверждении официальной выдачи справок показал, что справки подделаны. В пресс-службе вуза пояснили, что на комиссия по студенческим делам обычно рассматривается широкий круг вопросов, включающий академическую успеваемость, назначение стипендий и прочие. На очередное заседание комиссии приглашены 15 студентов, включая Дударову и Ким, для обсуждения выявленного факта подделки медицинских документов.

Ранее девушки рассказали, что руководство факультета журналистики МГУ в октябре «угрожало проблемами с учебой» им. Ким и Дударова в беседе с РБК рассказали, что собирали подписи в поддержку арестованного аспиранта вуза Азата Мифтахова. По словам Ким, в среду, 30 октября, девушек вызвали на комиссию по студенческим делам. На таких комиссиях в том числе обсуждается вопрос отчисления неуспевающих студентов.

Дударова рассказывала «Дождю», что студентки анонсировали сбор подписей в поддержку Мифтахова, после чего заместитель декана по внеучебной деятельности Диана Платонова обвинила студенток в запрещенной уставом вуза политической агитации и пообещала им проблемы с закрытием долгов по предметам.