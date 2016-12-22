Путин поддержал идею сажать террористов отдельно от других заключенных

В ходе общения с представителями избирательных комиссий глава ЦИК Дагестана Магомед Дебиров предложил отдельно содержать осужденных за терроризм в местах лишения свободы. Владимир Путин согласился, что над этим предложением нужно подумать, сообщает агентство «Интерфакс».
«Эти дополнительные «университеты» и обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему», — заявил Путин.
С идеей оградить других заключенных от осужденных за экстремизм еще в начале февраля выступил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
С предложением отдельно содержать осужденных за преступления террористической направленности от других заключенных еще в 2015 году выступил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов. Он указывал, что необходимо перекрыть лазейки для «рекрутирования пушечного мяса за казенный счет».
В том же году с этой же идеей выступил и первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов. Он жаловался, что она не находит понимания.В 2016 году отдельное содержание террористов обсуждалось в том числе в Совете безопасности, указывала «Российская газета» со ссылкой на представителя главного управления по противодействию экстремизму МВД Дениса Корникова. По его словам, инициативу не поддержали во ФСИН. Там сочли, что создание отдельных меест заключения для террористов технически сложно.