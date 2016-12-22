Путин поддержал идею сажать террористов отдельно от других заключенных

Президент России согласился с предложением содержать осужденных за терроризм отдельно от других заключенных. Это позволит пресекать распространение радикальной пропаганды

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В ходе общения с представителями избирательных комиссий глава ЦИК Дагестана Магомед Дебиров предложил отдельно содержать осужденных за терроризм в местах лишения свободы. Владимир Путин согласился, что над этим предложением нужно подумать, сообщает агентство «Интерфакс».

«Эти дополнительные «университеты» и обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему», — заявил Путин.

С идеей оградить других заключенных от осужденных за экстремизм еще в начале февраля выступил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

С предложением отдельно содержать осужденных за преступления террористической направленности от других заключенных еще в 2015 году выступил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов. Он указывал, что необходимо перекрыть лазейки для «рекрутирования пушечного мяса за казенный счет».

В том же году с этой же идеей выступил и первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов. Он жаловался, что она не находит понимания.