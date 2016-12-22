С начала года на Кавказе разоблачили 20 «спящих ячеек» террористов

На Северном Кавказе в 2018 году спецслужбы разоблачили 20 «спящих ячеек» террористов. Об этом сообщил начальник отдела ситуационного анализа Антитеррористического центра СНГ Владимир Григорьев, передает «Интерфакс».



По его словам, также была пресечена деятельность 120 членов этих ячеек, большинство их которых — молодые люди.

«Численность «спящих ячеек» может варьироваться от двух-трех до нескольких десятков человек», — сказал Григорьев. По его словам, такие ячейки присутствуют более чем в 60 странах.

Представитель Антитеррористического центра СНГ сказал, что до 30% участников ​боевых действий на стороне террористов возвращаются на родину. По его словам, в ближайшее время часть террористов могут вернуться в страны СНГ и ЕС, где они сформируют «спящие ячейки».

Григорьев отметил, что в 2018 году сотрудники спецслужб предотвратили в России шесть терактов и ликвидировали 50 террористов.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что в 2018 году в России было предотвращено 15 терактов. По его словам, всего спецслужбам удалось не допустить ​26 преступлений террористической направленности.