Патрушев заявил о росте террористической активности в Сибири

Секретарь Совета безопасности России заявил, что в Сибири наблюдается рост террористической активности, а также отметил высокую вероятность проникновения боевиков международных террористических организаций в этот регион, передает ТАСС.

По его словам, в Сибирском федеральном округе (СФО) за девять месяцев текущего года было возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности. Он подчеркнул, что это свидетельствует лишь о том, что находящиеся в Сибири объекты находятся в поле зрения международных террористических группировок.

Патрушев отметил, что в связи с этим работа спецслужб должна носить упреждающий характер, а также должна быть направлена на устранение причин и условий, которые могут способствовать совершению терактов.​

В августе первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман заявил, что с января по июнь 2018 года в России было предотвращено 19 террористических актов. Он уточнил, что речь идет о терактах, предотвращенных «на стадии приготовления и покушения».