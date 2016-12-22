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Патриарх Кирилл рассказал о «не слишком братском» разговоре с Варфоломеем
Общество, 17:19
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Патриарх Кирилл рассказал о «не слишком братском» разговоре с Варфоломеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал про свой последний разговор с патриархом константинопольским Варфоломеем, который состоялся летом этого года
Патриарх Кирилл (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Как рассказал патриарх Кирилл на форуме «Вера и слово», во время закрытой встречи с Варфоломеем в Стамбуле 31 августа он разговаривал со Вселенским патриархом «по-братски», а его собеседник «не сказать, чтобы слишком по-братски», сообщает агентство «РИА Новости».

По его словам, в ходе дискуссии эмоциональный уровень Варфоломея «превышал допустимый». «Я его так за руку возьму, по-братски скажу: ну давайте спокойнее, ну давайте поговорим», — сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ заявил, что его доводы были убедительными, но Варфоломей выразил позицию по Украине резко и радикально.

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Он также рассказал, что предлагал патриарху Варфоломею встретиться в Женеве, однако он настоял именно на Стамбуле. «Это не унизительно. Я не обращаю внимания на эти «игрушки», — сказал патриарх Кирилл. По его словам, нужно было обсудить проблему, однако это в итоге не привело к положительным результатам.

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он также отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), установив с ними каноническое общение.

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В ответ РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Священный синод заключил, что Константинопольский патриархат после принятия такого решения самоликвидировался как координирующий ​центр православия. Патриарха Варфоломея РПЦ признала раскольником.

Позже секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук охарактеризовал линию поведения Варфоломея как «неправославную, католическую», когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия. «Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры», — сказал он.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Патриарх Кирилл , Варфоломей I
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