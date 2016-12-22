РПЦ ответила Константинополю на заявление об отсутствии выбора

В РПЦ заявили, что не обязаны подчиняться патриарху Константинопольскому. Так в церкви отреагировали на предложение Варфоломея смириться с автокефалией на Украине

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Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил РБК, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата. Он не согласился с позицией Варфоломея о том, что Константинополь обладает исключительными правами.

«Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — объяснил Якимчук.

Нынешнюю линию поведения Варфоломея представитель РПЦ охарактеризовал как «неправославную католическую», когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия. «Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры», — сказал он.

Накануне Варфоломей выступил с заявлением о том, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви. По его словам, РПЦ рано или поздно последует этому решению, «поскольку у нее нет другого выбора».

Помимо этого, Вселенский патриарх заявил, что «в России действует «черная пропаганда», которая «бьет по Константинопольскому патриархату».

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он также отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), установив с ними каноническое общение.

В ответ РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Священный синод заключил, что Константинопольский патриархат после принятия такого решения самоликвидировался как координирующий ​центр православия. Патриарха Варфоломея РПЦ признала раскольником.