ФСБ заявила о разоблачении группы исламских террористов в Татарстане

Центр общественных связей ФСБ заявил о раскрытии в Татарстане террористической ячейки «Исламского государства». Члены группировки планировали провести «ряд резонансных акций» в России и присоединиться к боевикам в Сирии

Фото: ЦОС ФСБ / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Набережных Челнах семерых террористов и 11 подпавших под их влияние граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По мнению сотрудников спецслужбы, речь идет о законспирированной террористической ячейке, которая координировала свою деятельность с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».

«В рамках проведенной в Татарстане специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации «Исламское государство», — цитирует агентство сообщение ЦОС ФСБ России.

Один из предполагаемых террористов был задержан в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах, одновременно оперативники задержали еще шестерых участников группировки и еще 11 человек. «В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства», — уточнили в ФСБ.

Члены группировки собирались совершить в России «ряд резонансных акций» и присоединиться к боевикам в Сирии. Они приобретали средства для совершения акций и вербовали сторонников среди радикальной молодежи.​ Возглавлял ячейку ранее судимый житель города.

В операции кроме сотрудников ФСБ участвовали подразделения МВД и Росгвардии.

В августе председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что международные террористические организации пытаются создать свои ячейки на всей территории России, используя миграционные потоки и возможности интернета. По его словам, они не оставляют намерений дестабилизировать социально-политическую обстановку в России путем совершения резонансных преступлений.

На заседании НАК тогда были выработаны дополнительные меры по противодействию терроризму.

В декабре 2017 года ФСБ заявила о задержании в Санкт-Петербурге группы террористов, планировавших совершить 16 декабря теракты «в местах массового нахождения людей, в том числе в одном из культовых учреждений». Позже в ФСБ уточнили, что речь шла о подготовке взрыва в Казанском соборе Петербурга.