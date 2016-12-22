НАК рассказал о попытках террористов создать ячейки по всей России

Террористы не оставляют намерений дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране путем совершения резонансных преступлений. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании комитета, посвященном итогам работы по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бортников заявил, что международные террористические организации пытаются создать свои ячейки на всей территории России, используя миграционные потоки и возможности интернета. На заседании «были выработаны дополнительные меры, направленные также на совершенствование государственной системы противодействия ядерному терроризму».

В начале августа погранслужба ФСБ сообщила, что наибольшее число болельщиков, воспользовавшихся паспортами болельщиков (Fan ID), приехало на чемпионат мира в Россию из Китая — более 53 тыс. человек. На втором месте идут США (более 46 тыс.), Мексика (41 тыс.), Аргентина (31 тыс.), Бразилия (27 тыс.). Из стран ЕС в лидерах оказались Великобритания и Германия (по 25 тыс.).



ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля. Матчи проводились в 11 российских городах. Победителем стала сборная Франции.