WWF сообщил о сокращении численности животных на 60%

С 1970-х число млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных в мире сократилось на 60%, в Южной и Центральной Америке исчезло 89% животных. Спасти ситуацию, считает WWF, может Парижское соглашение о климате

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За последние 40 лет, с 1970 по 2014 год, планета потеряла 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных. Об этом говорится в докладе (.pdf) Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Последние данные по Living Planet Index (его подсчитывали на основе наблюдения за 16,7 тыс. популяций 4 тыс. видов позвоночных. — РБК) свидетельствуют о поразительном сокращении популяций диких животных — падение на 60% за какие-то 40 лет. Это мрачный сигнал и, возможно, главный показатель того давления, что мы оказываем на планету», — утверждает гендиректор WWF International Марко Ламбертини.

Наиболее сильный спад численности животных зафиксирован в тропиках Южной и Центральной Америки: по сравнению с 1970 годом она сократилась на 89%. Критически уменьшилась и численность представителей пресноводных видов: так называемый индекс пресной воды (Freshwater Index) показал спад на 83%.

Наибольшую угрозу планете, выяснили во Всемирном фонде дикой природы, представляют действия человека, которые приводят к чрезмерной эксплуатации живой природы и уничтожению среды обитания животных.

«Люди живут за пределами возможностей планеты и уничтожают жизнь на Земле», — подчеркивается в докладе.

До начала XX века уровень потребления человеком природных ресурсов был ниже, что позволяло природе восполнять понесенные потери. Однако за последние 50 лет расширение сельскохозяйственной деятельности и чрезмерная эксплуатация природных ресурсов (на фоне роста населения планеты и увеличения численности среднего класса) подтолкнули многие экосистемы к краху.​

«Естественные системы, необходимые для нашего выживания, — леса, океаны и реки находятся в упадке. Дикая природа по всему миру продолжает деградировать. Это говорит нам о том, что необходимо сменить курс. Пришло время привести наше потребление в соответствие с возможностями природы и защитить единственную планету, которая является нашим домом», — отмечает президент и главный исполнительный директор американского отделения Всемирного фонда дикой природы Картер Робертс.

Эксперты WWF отметили, что еще можно остановить пагубное влияние человека на природу, и призвали международное сообщество объединиться для защиты восполнения потерь окружающего мира. 2020 год, считают они, станет критическим, поскольку тогда будут обнародованы результаты мер, принятых в рамках Парижского соглашения о климате, Конвенции о биологическом разнообразии и других международных пактов. В организации добавили, что к Парижскому соглашению о климате должны присоединиться максимальное количество государств, что будет способствовать эффективности природоохранных мер. В 2017 году из числа участников соглашения официально вышли США.