Business Insider включил «Адмирала Кузнецова» в рейтинг худших авианосцев

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира по версии издания Business Insider. Корабль занял второе место, уступив китайскому авианосцу «Ляонин», который является модернизированной версией советского авианесущего крейсера «Варяг».

В апреле 2018 года в Китае признали «Ляонин» дефектным и допустили списание корабля. Ранее издание The National Interest назвало «Адмирала Кузнецова» худшим авианосцем в мире.

Третье место в рейтинге Business Insider занял таиландский Chakri Naruebet, выпущенный в 1997 году, который за последние 20 лет большую часть времени провел в порту. Следом идет универсальный десантный корабль типа Wasp ВМС США, который может перевозить истребители F-35 и грузовые конвертопланы Osprey. При этом в рейтинге указывается, что этот тип кораблей практически не использовался американскими военными с 2004 по 2011 годы.

Пятое и шестое места достались австралийским вертолетоносцам типа Canberra, выпущенным в 2014 и 2015 годах. С 2017 года они находятся в ремонте из-за проблем с двигателями. Последнее место занял самый дорогой американский авианосец USS Gerald R. Ford ($961 млн), у которого в июне 2017 года возникли проблемы с посадкой самолетов.